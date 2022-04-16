Сын погибшего журналиста: Хочу, чтобы папа провел с нами свой день рождения

Увенчавшаяся победой Азербайджана Отечественная война шла не только на поле боя. Безусловно, основная нагрузка в борьбе за освобождение наших земель легла на плечи наших героических военнослужащих, но предстояло также донести до международной общественнос

Увенчавшаяся победой Азербайджана Отечественная война шла не только на поле боя. Безусловно, основная нагрузка в борьбе за освобождение наших земель легла на плечи наших героических военнослужащих, но предстояло также донести до международной общественности реальное положение дел и оказать моральную поддержку нашей армии.

На информационном поле шли не менее ожесточенные сражения.

С самого начала боевых действий Магеррам Ибрагимов находился в авангарде информационной войны. В качестве военного журналиста Государственного агентства АЗЕРТАДЖ он отправился на передовую, был в самых горячих точках, распространяя правдивую информацию о происходящем на поле боя, обстрелах Арменией населенных пунктов Азербайджана, террористических актах против гражданских лиц.

Магеррам погиб спустя 206 дней после прекращения боевых действий, подорвался на мине, закопанной врагом в Кяльбаджаре, погиб при исполнении служебных обязанностей.

Сегодня, 16 апреля, самоотверженному журналисту Магерраму Ибрагимову исполнилось бы 40 лет.

Корреспондент Report навестил семью шехида, поговорил с его родными и близкими.

Брат шехида - журналист Аскер Ибрагимов помнит Магеррама добрым, отзывчивым человеком, беззаветно преданным своему делу.

"Магеррам был самым младшим среди четырех братьев. Он был настоящим профессионалом, всем сердцем любил журналистику. Магеррам всегда был немногословным. В ходе нашей последней встречи он говорил о том, как пришелся ему по душе Гадрут. Его мечты остались нереализованными. Он погиб на пути великого дела, во имя Родины!”, - вспоминает А. Ибрагимов.

Супруга Магеррама - Бахар Ибрагимова тяжело переживает утрату: “Я до сих пор не могу смириться с тем, что его больше нет с нами, порой мне кажется, что он в долгой командировке и непременно вернется”.

По словам Б.Ибрагимовой, Магеррам был хорошим семьянином, очень любил детей:

"Магеррам всегда заботился о детям, был очень привязан к ним. Невзирая на усталость или проблемы, он всегда уделял время семье, без детей ему кусок в горло не шел, таким заботливым отцом он был.

Мой старший сын осознает утрату отца. Недавно он поделился с нами воспоминаниями о Магерамме. "Мама", - сказал он, - "Я хочу, чтобы папа ожил и провел с нами день своего рождения”. Эти слова поразили меня до глубины души. Как бы ни было трудно, я рассказала сыну, что его папы больше нет в этом мире, он погиб во имя Родины”.

Магеррам Али оглу Ибрагимов родился 16 апреля 1982 года в селе Арданыш Чемберекского района Гёйчи. В 1999 году окончил бакинскую среднюю школу № 100 и поступил на факультет журналистики Высшего общественно-политического колледжа.

С 1 сентября 2004 года работал корреспондентом в АЗЕРТАДЖ, с 16 января 2007 года - ведущим корреспондентом.

4 июня 2021 года по дороге в село Сусузлуг Кяльбаджарского района Магеррам Ибрагимов подорвался на мине.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 14 июня Ибрагимов Магеррам Али оглу посмертно был награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” 3-й степени.

У журналиста растут двое сыновей.