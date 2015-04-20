Монастырь, в котором хранится рубашка Иисуса Христа - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Одним из знаковых достопримечательностей грузинской Мцхеты является монастырь Светицховели (по-грузински - животворящий столп).

Монастырь, построенный в 12 веке, вначале был деревянным. Он славится своими фресками с изображениями святых. Особо интересна фреска с изображением распятого Христа, вокруг которого изображены видные деятели различных эпох Грузии, включая царицу Тамару. Вокруг распятого Христа можно увидеть нечто, похожее на летающие тарелки, что на самом деле является символами Солнца и Луны.

Еще одной особенностью монастыря является то, что здесь находится рубашка Иисуса Христа. Ее не стоит путать с известной туринской плащаницей Христа, в которую он был обернут после смерти.

В целом же монастырь похож на Храм Воскресения в Иерусалиме. Здесь также имеется потайная комната, наподобие иерусалимской, где людям снисходит божественный огонь.

Еще тут находится усыпальница известного в Грузии рода Багратиони, а также могила основателя Тбилиси - правителя Вахтанга Гургасали.