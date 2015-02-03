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    ​Старинная баня, являющаяся историческим памятником, находится в плачевном состоянии - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Баня - исторический памятник архитектуры XVIII-XIX веков

    Губа. 3 февраля. REPORT.AZ/ Баня, которая находится в Губинском районе Азербайджана, является историческим памятником архитектуры XVIII-XIX веков. В народе эту баню называют по-разному: "Çuxur hamam" ("Баня, находящаяся в яме, во впадине"), "Баня с куполом", "Баня Бекир", "Баня Мешеди Алимардана". Баня находится в центре Губы на улице Ардабиля. До 1985 года баня функционировала по назначению. После того, как засорилась канализация, было принято решение о приостановлении деятельности бани. В последний раз ремонтно-строительные работы в бане велись в 1986-87 годах. Баня в настоящее время находится в плачевном состоянии.

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