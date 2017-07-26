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    Состоялся матч "Карабах" - "Шериф" - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Матч закончился со счетом 0:0© Foto: Report.az

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Команда "Карабах" в рамках своего первого матча в третьем квалификационном раунде встретилась с молдавской командой "Шериф".

    Как сообщает Report, встреча, состоявшаяся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершилась нулевой ничьей - 0:0.

    Лига чемпионов

    Первый матч третьего квалификационного раунда

    25 июля

    21:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова)

    Главный арбитр: Сергей Цинкевич

    Боковые арбитры: Евгений Романов, Виталий Малюстин

    Четвертый арбитр: Виктор Шимусик (бригада арбитров из Беларуси)

    Судейский наблюдатель: Ичко Лозев (Болгария)

    Представитель УЕФА: Куаныш Канапьянов (Казахстан)

    Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

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