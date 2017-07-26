Состоялся матч "Карабах" - "Шериф" - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Команда "Карабах" в рамках своего первого матча в третьем квалификационном раунде встретилась с молдавской командой "Шериф".
Как сообщает Report, встреча, состоявшаяся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершилась нулевой ничьей - 0:0.
Лига чемпионов
Первый матч третьего квалификационного раунда
25 июля
21:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова)
Главный арбитр: Сергей Цинкевич
Боковые арбитры: Евгений Романов, Виталий Малюстин
Четвертый арбитр: Виктор Шимусик (бригада арбитров из Беларуси)
Судейский наблюдатель: Ичко Лозев (Болгария)
Представитель УЕФА: Куаныш Канапьянов (Казахстан)
Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
Firi SalimАвтор новости
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