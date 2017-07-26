Состоялся матч "Карабах" - "Шериф" - ФОТОРЕПОРТАЖ

Состоялся матч "Карабах" - "Шериф" - ФОТО РЕПОРТАЖ

26 июля, 2017 09:11

© Foto: Report.az Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Команда "Карабах" в рамках своего первого матча в третьем квалификационном раунде встретилась с молдавской командой "Шериф". Как сообщает Report, встреча, состоявшаяся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершилась нулевой ничьей - 0:0. Лига чемпионов Первый матч третьего квалификационного раунда 25 июля 21:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова) Главный арбитр: Сергей Цинкевич Боковые арбитры: Евгений Романов, Виталий Малюстин Четвертый арбитр: Виктор Шимусик (бригада арбитров из Беларуси) Судейский наблюдатель: Ичко Лозев (Болгария) Представитель УЕФА: Куаныш Канапьянов (Казахстан) Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова