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    ​Состоялись похороны еще одного нефтяника, погибшего при пожаре на месторождении "Гюнешли" - ФОТО

    У Фуада Тагиева остались 10-летний сын и 3-месячная дочь

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Состоялись похороны Фуада Тагиева, погибшего во время пожара на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли".

    Как сообщает Report, его предали земле на кладбище в бакинском поселке Бюльбюля.

    На похоронах присутствовали официальные представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сотрудники исполнительной власти и представители общественности.

    У родившегося в 1981 году Ф.Тагиева остались двое детей - 10-летний сын и 3-месячная дочь.

    Напомним, что 4 декабря на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) произошел пожар после обрыва газовой линии из-за шторма в Каспийском море. В результате спасательных операций удалось спасти 33 человека. Тела 7 нефтяников переданы по назначению, поиски 23 человек продолжаются. 

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