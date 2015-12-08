​Состоялись похороны еще одного нефтяника, погибшего при пожаре на месторождении "Гюнешли" - ФОТО

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Состоялись похороны Фуада Тагиева, погибшего во время пожара на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли".

Как сообщает Report, его предали земле на кладбище в бакинском поселке Бюльбюля.

На похоронах присутствовали официальные представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сотрудники исполнительной власти и представители общественности.

У родившегося в 1981 году Ф.Тагиева остались двое детей - 10-летний сын и 3-месячная дочь.

Напомним, что 4 декабря на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) произошел пожар после обрыва газовой линии из-за шторма в Каспийском море. В результате спасательных операций удалось спасти 33 человека. Тела 7 нефтяников переданы по назначению, поиски 23 человек продолжаются.