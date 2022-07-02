Солмаз Зейналлы: Служить в полиции – честь для меня

2 июля в Азербайджане отмечается День полиции, с создания которой минуло 104 года.

2 июля в Азербайджане отмечается День полиции, с создания которой минуло 104 года.

Сегодня полиция Азербайджана - это единый централизованный правоохранительный орган с усовершенствованной материально-технической базой и профессиональными кадрами. И говоря о профессионализме, следует особо отметить представительниц прекрасного пола, которые наравне с мужчинами-полицейскими денно и нощно стоят на страже интересов граждан, борются с преступностью и обеспечивают общественную безопасность.

Сотрудник Report побеседовал с Солмаз Зейналлы, которая уже год служит в полиции. Надо отметить, что Солмаз - серебряный призер чемпионата Европы по карате. Во время беседы стало известно, что она - сестра шехида Турала Зейналлы, героически погибшего в Отечественной войне.

Солмаз говорит, что решила пойти по этой стезе после гибели брата: "Мой брат Турал Зейналов погиб во Второй Карабахской войне в боях за Физули и Джебраил. Он был военным и погиб за Родину. После его гибели я решила, что хочу продолжить дело брата и служить своему народу и Отчизне. Я подала документы в МВД и меня приняли. Родители стали самой большой поддержкой для меня в выборе этой славной профессии".

По словам Солмаз Зейналлы, ее рабочий график длится с 09:00 до 17:00:

"В течение этого времени мы несем службу на своей территории. Иногда к нам подходят люди и говорят, что азербайджанской женщине форма очень к лицу и другие приятные слова. Я очень рада, что выбрала эту профессию. Для меня большая честь служить в полиции, служить своему народу, своей Родине. А еще это вселяет в меня гордость".

Соответствующий указ "О празднования Дня азербайджанской полиции 2 июля" был подписан 24 мая 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Эта дата берет свое начало с создания 2 июля 1918 года в составе Министерства внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики отрядов охраны правопорядка.

Представляем сюжет: