Со съезда азербайджанских журналистов - ФОТОРЕПОРТАЖ

© Report / Elchin Murad

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ VII съезд Совета прессы Азербайджана продолжает свою работу.

Представляем вниманию читателей интересный фоторепортаж сотрудника Report Эльчина Мурада.

Отметим, что на съезде присутствуют около 240 представителей из 166 организаций-членов Совета прессы. На мероприятии выступил помощник президента Азербайджана Али Гасанов. Он зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам съезда. Глава государства пожелал успехов участникам съезда.