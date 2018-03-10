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    Со съезда азербайджанских журналистов - ФОТОРЕПОРТАЖ

    © Report / Elchin Murad

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ VII съезд Совета прессы Азербайджана продолжает свою работу.

    Представляем вниманию читателей интересный фоторепортаж сотрудника Report Эльчина Мурада.

    Отметим, что на съезде присутствуют около 240 представителей из 166 организаций-членов Совета прессы. На мероприятии выступил помощник президента Азербайджана Али Гасанов. Он зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам съезда. Глава государства пожелал успехов участникам съезда.

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