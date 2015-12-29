​Семьи пропавших без вести нефтяников присутствовали при поисковых работах - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня члены семей нефтяников, пропавших без вести в результате аварий на основании №501 на Нефтяных Камнях и 10-й морской глубоководной платформе месторождения "Гюнешли" побывали на территории и ознакомились с ходом поисковых мероприятий.

Как сообщает Report, в связи с этим по просьбе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) было выделено 3 вертолета.

На одном из выделенных вертолетов на место трагедии отправились члены семей пропавших без вести нефтяников, а на двух других - представители медиа.

Специально выделенные вертолеты вместе с поисковой бригадой были привлечены к работам, проводимым в азербайджанском секторе Каспия.

Родные и близкие пропавших без вести нефтяников ознакомились с ходом продолжавшегося около часа поискового процесса.

Напомним, что 4 декабря на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" произошел пожар после обрыва газопровода из-за шторма в Каспийском море.

Отмечается, что в момент аварии на платформе находились 63 нефтяника, 33 из которых удалось спасти. Тела 8 нефтяников обнаружены, поиски 22-х человек продолжаются.

Во время аварии на основании №501 на Нефтяных Камнях пропали без вести 3 нефтяника, поиски которых также продолжаются.