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    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Косово на старте Лиги наций УЕФА - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Соперником была сборная Косово

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу провела свой первый матч в Лиге наций УЕФА.

    Как передает Report, в третьем групповом матче группы D соперником была сборная Косово.

    Матч прошел в Бакинском олимпийском стадионе и закончился со счетом 0:0.

    Таким образом, сборная Азербайджана на официальном первом матче под руководством Гурбана Гурбанова сделала нулевую ничью. Первый товарищеский матч сборной во главе с Гурбановым  с Молдовой в январе 2018 также окончился со счетом 0:0.

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