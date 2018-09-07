Сборная Азербайджана сыграла вничью с Косово на старте Лиги наций УЕФА - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу провела свой первый матч в Лиге наций УЕФА.

Как передает Report, в третьем групповом матче группы D соперником была сборная Косово.

Матч прошел в Бакинском олимпийском стадионе и закончился со счетом 0:0.

Таким образом, сборная Азербайджана на официальном первом матче под руководством Гурбана Гурбанова сделала нулевую ничью. Первый товарищеский матч сборной во главе с Гурбановым с Молдовой в январе 2018 также окончился со счетом 0:0.