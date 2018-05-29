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    Сборная Азербайджана под руководством Гурбана Гурбанова завоевала свою первую победу - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Подопечные Гурбана Гурбанова принимали сборную Кыргызстана© Report

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу в рамках подготовки к Лиге Наций УЕФА, провел очередной товарищеский матч.

    Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова принимали сборную Кыргызстана.

    Матч проходил на Олимпийском стадионе в Баку и завершился победой хозяев поля со счётом 3:0. В составе местной команды отличился на 17-ой минуте капитан Максим Медведев, а на 75-ой минуте Махир Мадатов. Точку в матче поставил Урфан Аббасов на 84-ой минуте. 

    Таким образом, сборная Азербайджана под руководством Гурбана Гурбанова завоевала свою первую победу.

    Отметим, что 5 июня сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном, а через 4 дня в Риге встретиться со сборной Латвией.

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