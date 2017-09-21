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    Территория, видевшая "пионеров" нефтепромышленности - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Впервые в мире нефть с глубин моря добыли здесь© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ На этой территории впервые в Азербайджане добыли нефть. Первой скважиной в мире, пробуренной промышленным способом, стала территория этого месторождения. В то же время впервые в мире здесь добились добычи нефти с глубины моря путем высушивания воды.

    Report представляет фоторепортаж со скважины "Бибиэйбат", используемой УДНГ "Бибиэйбатнефть", и с первой скважины, пробуренной промышленным методом.

    По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева было установлено точное место скважины, пробуренной 171 год назад, и построен памятник. 26 апреля этого года президент Ильхам Алиев ознакомился с состоянием после ремонта на первой в мире скважине, пробуренной промышленным способом. Сейчас эта скважина стала одним из мест посещения туристов.

    Сейчас эксплуатационный фонд месторождения "Бибиэйбат" насчитывает 584 скважины.

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