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    Рыбаки каспийского побережья - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Report предлагает фоторепортаж с рыбалки на берегу Каспия

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Жители Баку проявляют большой интерес к рыбалке в Каспийском море. Любители зачастую идут на рыбалку ранним утром или же вечером. Основная причина этого связана с погодными условиями.

    Говорят, что рыбу нужно есть в определенные месяцы. Однако, рыбаки не соглашаются с этим и говорят, что вне зависимости от сезона и погодных условий, самая вкусная та рыба, которую ешь после улова.

    Report предлагает фоторепортаж с рыбалки на берегу Каспия. 

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