Пожар в Ясамале - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в утренние часы в жилом здании на территории проспекта Иншаатчылар в Ясамальском районе произошел пожар.

Report представляет фоторепортаж с места происшествия.

Отметим, что возгорание началось с кровли здания и для тушения пожара были привлечены 8 пожарных машин МЧС. Ветреная погода усилила пожар, в результате чего сгорела кровля здания площадью 240 кв. м. Пожар потушен, предотвращено его распространение на квартиры. Предположительно пожар произошел из-за возникшего в проводке короткого замыкания, в настоящее время продолжается расследование.