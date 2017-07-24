Пожар в Ясамале - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в утренние часы в жилом здании на территории проспекта Иншаатчылар в Ясамальском районе произошел пожар.
Report представляет фоторепортаж с места происшествия.
Отметим, что возгорание началось с кровли здания и для тушения пожара были привлечены 8 пожарных машин МЧС. Ветреная погода усилила пожар, в результате чего сгорела кровля здания площадью 240 кв. м. Пожар потушен, предотвращено его распространение на квартиры. Предположительно пожар произошел из-за возникшего в проводке короткого замыкания, в настоящее время продолжается расследование.
Firi SalimАвтор новости
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