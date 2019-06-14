"​Последний звонок" в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня во всех учебных заведениях Азербайджана завершился учебный год и прозвучал "Последний звонок".

Как сообщает Report, согласно приказу министра образования Джейхуна Байрамова, мероприятие "Последний звонок" было проведено на территории школ.

В этом учебном году IX классы общеобразовательных учреждений страны окончили 113 815 учеников, XI классы - 80 514 учеников, а XII классы (вечерние) - 674 ученика.

В подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных школах IX классы окончили 28 993 учеников, XI классы - 19 786 человек и I классы - 45 616 учеников.

Report представляет фоторепортаж "Последнего звонка" из полной средней школы № 7 имени Мамеда Рагима в Баку.