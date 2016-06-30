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    Аэропорт Ататюрка после теракта - ФОТОРЕПОРТАЖ

    В результате трех взрывов погибли 42 человека, 238 получили ранения

    Стамбул. 30 июня. REPORT.AZ/ Аэропорт Ататюрка в Стамбуле продолжает свою работу в обычном режиме. 

    Турецкое бюро Report предлагает фоторепортаж из стамбульского аэропорта после теракта 28 июня. 

    Напомним, что 28 июня в аэропорту Ататюрка в Стамбуле 3 смертника совершили теракты. В результате трех взрывов погибли 42 человека, 238 получили ранения. В связи с терактом в Турции объявлен однодневный траур. В официальных представительствах Турции в стране и за ее пределами приспущены государственные флаги. 

    Отметим, что в связи с происшествием мировые лидеры выразили соболезнования Турции. 

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