Почтена память шехида Отечественной войны старшего лейтенанта Илькина Мамедзаде

Сегодня - День поминовения героя Отечественной войны Илькина Мамедзаде.
Как сообщает Report, старший лейтенант Азербайджанской армии Илькин Мамедзаде участвовал во второй Карабахской войне, начавшейся 27 сентября.
Он вытащил с поля боя 21 раненого. И. Мамедзаде героически погиб 7 октября в ходе ожесточенных боев на Тертерско-Агдеринском направлении в так называемом "Лисьем ущелье". Герой похоронен на Аллее Шехидов в Сумгайыте.
Распоряжением президента Ильхама Алиева от 15 декабря 2020 года Илькин Мамедзаде награжден медалью "За Родину".
Представляем видео, посвященное памяти И.Мамедзаде: