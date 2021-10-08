О нас
Report Georgia
Аудио новости

Почтена память шехида Отечественной войны старшего лейтенанта Илькина Мамедзаде

Почтена память шехида Отечественной войны старшего лейтенанта Илькина Мамедзаде Сегодня - День поминовения героя Отечественной войны Илькина Мамедзаде.
Мультимедиа
8 октября 2021 г. 16:15
Почтена память шехида Отечественной войны старшего лейтенанта Илькина Мамедзаде
0 : 00
0 : 00

Сегодня - День поминовения героя Отечественной войны Илькина Мамедзаде.

Как сообщает Report, старший лейтенант Азербайджанской армии Илькин Мамедзаде участвовал во второй Карабахской войне, начавшейся 27 сентября.

Он вытащил с поля боя 21 раненого. И. Мамедзаде героически погиб 7 октября в ходе ожесточенных боев на Тертерско-Агдеринском направлении в так называемом "Лисьем ущелье". Герой похоронен на Аллее Шехидов в Сумгайыте.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 15 декабря 2020 года Илькин Мамедзаде награжден медалью "За Родину".

Представляем видео, посвященное памяти И.Мамедзаде:

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi şəhidi baş leytenant İlkin Məmmədzadənin xatirəsi anılıb

Экслюзивные новости

Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
8 октября 2021 г. 13:08
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
7 октября 2021 г. 15:02
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
7 октября 2021 г. 11:09
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
6 октября 2021 г. 20:10
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
6 октября 2021 г. 12:26
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
5 октября 2021 г. 14:00
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
5 октября 2021 г. 11:25
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура
AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура
5 октября 2021 г. 10:00
В бакинском метро внедрят оплату с помощью умных колец и часов
В бакинском метро внедрят оплату с помощью "умных" колец и часов
4 октября 2021 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi