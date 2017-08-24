Победа "Карабаха" встречена ликованием на улицах Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ - ВИДЕО

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Агдамский клуб "Карабах" впервые в истории Азербайджана завоевал путевку в Лигу чемпионов по футболу, это событие с чувством огромной радости было отмечено на улицах Баку.

Как сообщает Report, радость победы больше всего ощущалась на проспекте Нефтчиляр.

Радостное автомобильное шествие началось с площади Азнефть, далее фанаты приехали к площади Азадлыг, где начали танцевать под звуки сигналов автомобилей. Они скандировали лозунги во славу "Карабаха".

На других улицах столицы футбольные фанаты выразили свою радость, развевая флаг Азербайджана. К радости фанатов присоединились и зарубежные гости.

Для обеспечения общественного порядка на улицы и проспекты наряду с сотрудниками Дорожно-патрульной службы были привлечены и сотрудники Патрульной службы.

Фото: Руслан Мамедов