Первый учебный день в школах Азербайджана

Сегодня во всех общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях Азербайджана начался новый учебный год.

Сегодня во всех общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях Азербайджана начался новый учебный год.

В 2022-2023 учебном году в первые классы общеобразовательных школ пошли 158 297 человек. 147 029 человек будут учиться в девятых классах, 100 455 - в одиннадцатых. Всего в новом учебном году будут учиться 1 616 214 учащихся.

Первый урок в школах посвящен теме "Карабах - это Азербайджан!".

Спустя 29 лет впервые начались занятия в средней школе села Агалы Зангиланского района, освобожденного от армянской оккупации.

Report представляет фоторепортаж с первого учебного дня.

Фото: Мирза Ализаде, Вугар Ханларов