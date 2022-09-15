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Первый учебный день в школах Азербайджана

Первый учебный день в школах Азербайджана Сегодня во всех общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях Азербайджана начался новый учебный год.
Мультимедиа
15 сентября 2022 г. 10:47
Первый учебный день в школах Азербайджана

Сегодня во всех общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях Азербайджана начался новый учебный год.

В 2022-2023 учебном году в первые классы общеобразовательных школ пошли 158 297 человек. 147 029 человек будут учиться в девятых классах, 100 455 - в одиннадцатых. Всего в новом учебном году будут учиться 1 616 214 учащихся.

Первый урок в школах посвящен теме "Карабах - это Азербайджан!".

Спустя 29 лет впервые начались занятия в средней школе села Агалы Зангиланского района, освобожденного от армянской оккупации.

Report представляет фоторепортаж с первого учебного дня.

Фото: Мирза Ализаде, Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоFirst day of school - PHOTOS
Версия на азербайджанском языке Фотоİlk dərs günü - FOTOREPORTAJ

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