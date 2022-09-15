Первый учебный день в школах Азербайджана

Сегодня во всех общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях Азербайджана начался новый учебный год.
В 2022-2023 учебном году в первые классы общеобразовательных школ пошли 158 297 человек. 147 029 человек будут учиться в девятых классах, 100 455 - в одиннадцатых. Всего в новом учебном году будут учиться 1 616 214 учащихся.
Первый урок в школах посвящен теме "Карабах - это Азербайджан!".
Спустя 29 лет впервые начались занятия в средней школе села Агалы Зангиланского района, освобожденного от армянской оккупации.
Report представляет фоторепортаж с первого учебного дня.
Фото: Мирза Ализаде, Вугар Ханларов