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Парк военных трофеев - символ единства и непобедимости

Парк военных трофеев - символ единства и непобедимости Вчера в Баку при участии президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева состоялось открытие Парка военных трофеев.
Мультимедиа
13 апреля 2021 г. 18:23
Парк военных трофеев - символ единства и непобедимости

Вчера в Баку при участии президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева состоялось открытие Парка военных трофеев.

Всего в Парке выставлено более 300 экспонатов, в том числе до 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелкового оружия, военного транспорта.

Представленные экспонаты, убежища, военные казармы, информация о ходе Отечественной войны дают широкие возможности еще раз визуализировать победоносные для Азербайджана сражения.

Парк, создание которого началось в январе этого года и занимает площадь в 5 гектаров, расположен в Хатаинском районе столицы.

Report представляет фоторепортаж из Парка военных трофеев.

Фото: Эхтирам Джаби

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Версия на азербайджанском языке ФотоÜrəyimizi dağa döndərən, düşmənə göz dağı verən Park - FOTOREPORTAJ

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