Парк военных трофеев - символ единства и непобедимости

Вчера в Баку при участии президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева состоялось открытие Парка военных трофеев.

Вчера в Баку при участии президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева состоялось открытие Парка военных трофеев.

Всего в Парке выставлено более 300 экспонатов, в том числе до 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелкового оружия, военного транспорта.

Представленные экспонаты, убежища, военные казармы, информация о ходе Отечественной войны дают широкие возможности еще раз визуализировать победоносные для Азербайджана сражения.

Парк, создание которого началось в январе этого года и занимает площадь в 5 гектаров, расположен в Хатаинском районе столицы.

Report представляет фоторепортаж из Парка военных трофеев.

Фото: Эхтирам Джаби