Минобразования: Новым проектом нельзя злоупотреблять

С 28 марта стартовал конкурс "Образовательный влогер", организованный Министерством образования.

С 28 марта стартовал конкурс "Образовательный влогер", организованный Министерством образования.

Завотделом по связям с общественностью Министерства Джасарет Валехов сказал Report, что целью проведения конкурса является знакомство общественности с оригинальными идеями, инновационными инициативами, связанными с образованием.

По его словам, в конкурсе могут участвовать не только учителя, но и родители, ученики, и другие работники, рботющие в сфере образования: “Мы бы хотели активного участия в конкурсе учителей, учеников родителей, проживающих не только в Баку и окрестностях, но и в регионах. Мы осведомлены об интересных процессах в регионах в процессе занятий, в целом в ряде вопросов, связанных с образованием. Наша цель представить этот процесс обществу как есть, естественными и короткими видео".

Эксперт по управлению образованием Гошгар Магеррамов добавил, что проведение конкурса, будучи успешной инициативой, может помешать общеобразовательному процессу: "Проведение конкурса - успешный шаг. Однако злоупотребление этим, создание в процессе занятий неестественных, неестественных ситуаций и участие в конкурсе с подобными видео - нежелательное явление. Создание такой ситуации будет не только неудачной съемкой, но и отрицательно может сказаться на общеобразовательном процессе. Поэтому рекомендуем желающим участвовать в конкурсе, не создавать театрализованных ситуаций, а снимать реальные события".

Конкурс продлится до 20 мая. В конце конкурса оргкомитет определит и наградит победителей.