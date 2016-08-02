На пляже в Новханы канализационная вода сливается в Каспийское море - ВИДЕО

По данному факту оштрафовано должностное лицо

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ На одном из пляже в Новханы канализационная вода сливается непосредственно в Каспийское море.

Агентство Report обратилось по данному факту в министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР). Сразу после обращения соответствующие сотрудники министерства были направлены на место.

В заявлении Report о результатах расследования руководитель пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова заявила, что сотрудники Департамента охраны окружающей среды министерства осмотрели данную территорию: "Наши сотрудники при расследовании факта выявили, что нечистоты, скапливающиеся в дачном массиве Новханы, без очищения сливаются непосредственно в Каспийское море. По факту начальник управления Bağlar Sukanal Ильгар Абдуллаев согласно ст. 264.0.1 Кодекса об административных правонарушениях был оштрафован в качестве должностного лица на сумму 3 500 манатов. В целях устранения выявленного экологического нарушения даны обязательные указания с обязательным временем для исполнения".