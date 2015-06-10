​Медиа-деревня l Европейских игр полностью готова к эксплуатации - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Созданная в Баку по случаю предстоящих l Европейских игр Медиа-деревня полностью готова к эксплуатации. С сегодняшнего дня двери Медиа-деревни открыты для журналистов. Для них здесь созданы все условия.

Для освещения первых Европейских игр регистрацию прошли более 630-ти местных и 800 зарубежных журналистов. В целом, регистрацию прошли журналисты из 50-ти стран, в том числе России, Турции, Великобритании, Франции, Германии.

Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж, подготовленный из Медиа-деревни.