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    ​Медиа-деревня l Европейских игр полностью готова к эксплуатации - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Регистрацию прошли более 630 местных и 800 зарубежных журналистов

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Созданная в Баку по случаю предстоящих l Европейских игр Медиа-деревня полностью готова к эксплуатации. С сегодняшнего дня двери Медиа-деревни открыты для журналистов. Для них здесь созданы все условия.

    Для освещения первых Европейских игр регистрацию прошли более 630-ти местных и 800 зарубежных журналистов. В целом, регистрацию прошли журналисты из 50-ти стран, в том числе России, Турции, Великобритании, Франции, Германии.

    Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж, подготовленный из Медиа-деревни. 

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