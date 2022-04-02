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Мать военнослужащего, пропавшего без вести в Фаррухе: Мы искали Ильгара на протяжении 30 лет

Мать военнослужащего, пропавшего без вести в Фаррухе: Мы искали Ильгара на протяжении 30 лет Вероятность того, что обнаруженные на территории освобожденного села Фаррух Ходжалинского района останки принадлежат шехидам Первой Карабахской войны, вселила надежду и в родственников жителя Баку Ильгара Мамедова, пропавшего без вести 30 лет назад в боях
Мультимедиа
2 апреля 2022 г. 15:57
Мать военнослужащего, пропавшего без вести в Фаррухе: Мы искали Ильгара на протяжении 30 лет

Вероятность того, что обнаруженные на территории освобожденного села Фаррух Ходжалинского района останки принадлежат шехидам Первой Карабахской войны, вселила надежду и в родственников жителя Баку Ильгара Мамедова, пропавшего без вести 30 лет назад в боях за высоту Фаррух.

Мамедов Ильгар Ширзал оглу родился 8 сентября 1971 года в городе Баку. Начальное образование получил в городской средней школе № 240. Затем продолжил образование в профессиональном учебном заведении, после окончания которого был направлен на военную службу. В 1992 году И.Мамедов добровольцем отправился в Лачынский район для участия в Первой Карабахской войне. Был участником боев за Кяльбаджар и Агдам.

Как сообщила Report мать И.Мамедова - Пярвяр Мамедова, в период Первой Карабахской войны связь с сыном была утеряна: "Мы искали Ильгара, многие говорили, что видели его. Но поиски не дали результатов.

В 1992 году в Агдаме погиб мой брат Таги Мамедов, а в боях за Агдере пропал без вести другой мой брат - Магеррам Мамедов. Во время войны мой сын ушел на рассвете добровольцем на фронт и больше не вернулся".

И.Мамедова искали на протяжении 30 лет.

Отметим, что село Фаррух Ходжалинского района, входящее в Карабахскую экономическую зону и окрестные высоты перешли под полный контроль Азербайджана в конце марта 2022 года. В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, село находилось под контролем российских миротворцев.

При проведении раскопок в селе Фаррух военнослужащими азербайджанской армии были обнаружены останки человеческих тел.

Оператор: Вугар Ханларов

Монтаж: Магомед Агаев

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Версия на азербайджанском языке Fərruxda itkin düşən hərbçinin anası: "Oğlumdan 30 ildir xəbər ala bilmirik"

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