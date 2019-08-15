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"Ливерпуль", выиграв "Челси" в серии пенальти, завоевал Суперкубок УЕФА - ФОТОРЕПОРТАЖ

​«Ливерпуль», выиграв «Челси» в серии пенальти, завоевал Суперкубок УЕ

В матче за Суперкубок УЕФА победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» встрчается с «Челси», выигравшим Лигу Европы.

Как передаёт Report, в серии послематчевых пенальти «Ливерпуль» оказался сильнее «Челси» - 5:4.  

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. Голами отметились Мане (48 и 95 мин.), Жиру (36-я мин.) и Жоржиньо (101-я мин. пен.).

Напомним, что «Ливерпуль» в четвертый раз в истории взял трофей (1977, 2001, 2005, 2019).

Тренер Юрген Клоп выиграл с «Ливерпулем» второй трофей за четыре года.

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