КНДР на протяжении 10 часов была лишена доступа в интернет

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ КНДР на протяжении нескольких часов была фактически лишена доступа в интернет. Перебои стали отмечаться вскоре после того как власти США обвинили руководство Северной Кореи в том, что оно стояло за хакерскими атаками на компанию Sony Pictures, которая выпустила фильм, крайне отрицательно воспринятый в Пхеньяне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Спустя почти 10 часов доступ Северной Кореи к Интернету, по данным исследовательской компании Dyn Research, был восстановлен. Два государственных сайта – газеты Трудовой партии Кореи – "Нодон синмун" и информагентства ЦТАК, на момент публикации данной новости доступны в сети.

Северная Корея, которая имеет четыре официальных точки выхода во всемирную сеть – весь трафик идет через Китай – начала испытывать проблемы с интернетом 22 и 23 декабря, отмечает Report.

Ранее против Sony Pictures неизвестные хакеры, недовольные выпуском фильма "Интервью", провели мощные кибератаки. По сюжету фильма, двух американских журналистов готовят к убийству северокорейского лидера Ким Чен Ына. Также в ленте высмеивается существующий в Северной Корее политический строй.