Караван "Илахыр чершенбе" в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечают "Илахыр чершенбеси" - "вторник земли", "последний вторник" перед праздником Новруз.

Как сообщает Report, по этому случаю из центра Баку к храму огнепоклонников "Атешгях" в поселке Сураханы направился караван.

Участники праздничного каравана собрались у крепостных ворот – на участке между станцией метро "Ичеришехер" и зданием столичной мэрии.

Праздничный караван с участием новрузовских персонажей - Деде Горгуда, Бахар гызы, Косы, Кечаля, верблюдов и всадников, под сопровождение фаэтонов, направился к храму огнепоклонников "Атешгях" в Сураханы.