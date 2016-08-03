​"Карабах" на последних минутах попрощался с ЛЧ - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Агдамский клуб "Карабах" сыграл вничью с "Викторией" (Чехия) в ответном матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как передает Report, матч, проходивший в Баку, завершился вничью 1:1.

На гол Муарема, который был забит в первом тайме (28), чешская команда ответила за пять минут до конца матча (85) – отличился Крменчик.

Первый матч между командами завершился нулевой ничьей, поэтому "Виктория" за счет гола на выезде вышла в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

"Карабах" (Азербайджан) – "Виктория" (Чехия) – 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Муарем, 28; 1:1 – Крменчик, 85.

Первый матч – 0:0.