"Изгоняющие бесов" в Шабрани: Он умер после 40-минутного избиения гранатовыми прутьями - ВИДЕО

Шабран. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Шабранском районе в съемной квартире обнаружено тело 25-летнего жителя Баку Мурада Солтанова.

Как сообщает северное бюро Report, в результате проведенных органами полиции и прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступление совершено 6 лицами.

Расследование установило, что ими являются жители города Шабран Вюсал Ибрагимов, Афган Танрывердиев, Джамиль Гаибов, Сахиб Халилов, Апрель Халилов и Физули Гарибов, они были доставлены в Шабранское районное отделение полиции в качестве подозреваемых.

Во время предварительного следствия задержанные признали свои преступные деяния. Стало известно, что эти лица якобы лечили М.Солтанова на дому различными способами народной медицины, нанесли ему тяжкие телесные повреждения, избивая гранатовыми прутьями под видом изгнания злых сил, после чего он скончался на съемной квартире. Было установлено, что М.Солтанов ранее в Баку также получал "лечение" аналогичным способом, однако после последнего подобного "сеанса" состояние его здоровья резко ухудшилось. В своих показаниях полиции задержанные сообщили, что провели над М.Солтановым два сеанса "лечения", второй сеанс продлился 40 минут. По их словам, М.Солтанов умер от повреждений после 40-минутного избиения гранатовыми прутьями.

Кроме того, в результате проведенных мероприятий у Вюсала Ибрагимова при обыске было обнаружено и изъято одно незаконно хранимое ружье марки "Тоз-8".

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, то есть вреда, опасного для жизни человека, совершенного в отношении двух или более лиц, а также неоднократно или группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) и 138.2-1 (Применение запрещенных в установленном порядке способов диагностики и лечения, а также лекарственных средств, если это повлекло по неосторожности смерть лица либо причинение тяжкого или менее тяжкого вреда его здоровью), следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.