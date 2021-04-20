Историческая справедливость восстановлена: потомки албан провели богослужение в церкви в Туге

В 10 часов утра мы покидаем пост в Горадизе и держим путь в село Туг Ходжавендского района. Мне уже доводилось бывать в этом историческом селе. Я был здесь 11 февраля. В то время цветы в селе Туг только-только расцветали. Вернувшись в Баку, я, не скрывая

В 10 часов утра мы покидаем пост в Горадизе и держим путь в село Туг Ходжавендского района. Мне уже доводилось бывать в этом историческом селе. Я был здесь 11 февраля. В то время цветы в селе Туг только-только расцветали. Вернувшись в Баку, я, не скрывая восхищения, описывал представшую моему взору дивную красоту. До чего же хотелось вновь вернуться в эти края! Так что, когда мне предложили вновь посетить Туг, я тотчас согласился.

Мы приехали в освобожденный от оккупации Физули. Я то и дело глядел по сторонам, чтобы вдоволь насмотреться на окружающую меня красоту. Стояла солнечная, весенняя погода. Горделивые алые маки приветственно кивали нам. Чуть поодаль виднеется покореженная армянская техника, подбитая нашими героями в Отечественной войне. При виде этого зрелища меня охватывает гордость. Я благодарю в сердцах наших отважных солдат и шепчу молитвы за упокой душ шехидов, отдавших жизни за Родину. Мы пересекаем некогда существовавшую линию соприкосновения, проезжаем разрушенные армянские посты. Там и сям видны руины домов, в запустении мусульманские кладбища. В Физули, равно как и на других землях, по которым пронеслись армянские варвары, все разрушено. Армяне не оставили здесь и камня на камне. Дома покрыты порослью, всюду мины...

Проехав Физули, мы въезжаем на территорию Ходжавендского района. Издали среди гор и зелени виднеются покосившиеся дома. Я считаю минуты, хочется поскорее добраться до села и вдохнуть воздух полной грудью. Горный воздух столь чист и свеж, что и не передать словами. Минуя разрушенные дома и исторические памятники, мы въезжаем в село. "Вот мы и встретились вновь", - восклицаю я, едва ступив на Тугскую землю. Восторженно оглядевшись и вдоволь надышавшись, я взбираюсь к албанскому храму…

В этой поездке нас сопровождают представители Албано-удинской христианской религиозной общины, являющейся правопреемницей албанской Апостольской автокефальной церкви. Спустя 180 лет они прибыли в Туг и впервые побывали в Албанской церкви, датируемой XII-XIII веками. Впервые за многие годы в албанском храме проводится религиозный обряд по случаю Пасхи, произносятся молитвы, совершаются богослужения.

Об армянских фальсификациях я писал и в прошлом своем репортаже. Село Туг было оккупировано вооруженными силами Армении в ночь с 30 на 31 октября 1991 года. А 9 ноября 2020 года славная азербайджанская армия освободила село.

Село Туг расположено в 53 километрах к юго-западу от центра Ходжавендского района, у подножия Карабахского хребта, на высоте 1400 - 1500 м над уровнем моря. До оккупации сельское население занималось в основном виноградарством, зерноводством, животноводством, овощеводством, садоводством и бахчеводством. В селе имелись средняя школа, насчитывающая 125 лет, дом культуры, библиотека и больница.

Известными династиями, испокон веков проживавшими в этих краях, были Меликъегановы, Меликаслановы, Джахангирли, Мехтибейли, Асланбейли, Гюльмамедли, Талыбханлы, Будаглы, Салимбековы, Джафарлы, Велиушагы и др. Знаменитая на весь мир Азыхская пещера и пещера Таглар расположены неподалеку.

И после оккупации армяне не отказались от фальсификаций и грязных происков. Оставаясь верными своей варварской природе, они разместили надгробия на территории храма, стерли настенные надписи и установили хачкары.

Председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили отмечает, что всякий раз, приезжая на освобожденные от оккупации территории, становится свидетелем армянских зверств.

"На моих глазах восстановлена историческая справедливость. Члены Албано-удинской общины вернулись в свою церковь много лет спустя. Чувствуется, как их переполняет радость, счастьем светятся их лица. В этот день члены Албано-удинской христианской религиозной общины вспоминают наших шехидов и молятся за упокой душ героев, отдавших жизни за родную землю".

Туг знаменит студеными родниками. Памятуя об этом, я направляюсь к роднику Орта булаг, переливающемуся под лучами солнца. Впервые я оказался на Тугской земле в феврале. С тех пор дорога к роднику навсегда врезалась в мою память. Взбираясь по извилистым горным тропам, я добрался до родника. Зачерпнув прозрачную, как слеза, воду, вознес молитвы за души наших шехидов.

После полудня мы выезжаем в Баку. Очень не хочется расставаться с этим живописным краем. Я уезжаю, лелея надежду вновь вернуться сюда...