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Иностранные дипломаты посетили Джебраил и Зангилан

Иностранные дипломаты посетили Джебраил и Зангилан Посол: Великобритания готова инвестировать  в развитие ряда сфер на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана
Мультимедиа
8 февраля 2021 г. 15:50
Иностранные дипломаты посетили Джебраил и Зангилан
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Главы и представители дипломатического корпуса и руководители представительств международных организаций в Азербайджане побывали на освобожденных от армянской оккупации территориях Джебраильского и Зангиланского районов.

Иностранные дипломаты сначала посетили село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, где ознакомились с ситуацией на месте.

Затем делегация отправилась в город Джебраил, где представители дипломатического корпуса посетили памятники истории в этом городе, а также смогли воочию убедиться, каким разрушениям подвергся Худаферинский мост в результате армянской оккупации.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп в беседе с журналистами отметил, что его страна готова инвестировать в развитие ряда сфер на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, таких как туризм, возобновляемые источники энергии и др.

После этого иностранные дипломаты также побывали в Зангиланском районе.

Дипломатов и военных атташе в поездке сопровождали помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков и другие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatların Cəbrayıl və Zəngilan təəssüratları

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