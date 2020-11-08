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Турал Гянджалиев игрой на таре поздравил с возвращением Шуши

Турал Гянджалиев игрой на таре поздравил с возвращением Шуши Глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики депутат Турал Гянджалиев поздравил с освобождением от оккупации города Шуши
Мультимедиа
8 ноября 2020 г. 15:03
Турал Гянджалиев игрой на таре поздравил с возвращением Шуши
Турал Гянджалиев

Глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики депутат Турал Гянджалиев своеобразно поздравил с освобождением от оккупации города Шуши.

Как сообщает Report, глава общины, который родом из Шуши, исполнил на национальном инструменте таре посвящённую Шуше азербайджанскую народную песню, написанную ханенде Ханом Шушинским "Шушанын даглары башы думанлы" (Şuşanın dağları başı dumanlı).

Напомним, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении Шуши после 28 лет оккупации.

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