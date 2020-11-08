Город Шуша освобожден от оккупации

Победоносная Азербайджанская Армия освободила город Шушу от оккупации

"Победоносная Азербайджанская Армия освободила город Шушу от оккупации. Шуша - наш! Карабах - наш! В этой связи, я от всего сердца поздравляю весь азербайджанский народ! От всего сердца поздравляю всех шушинцев!"

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил во время обращения к народу.

Глава государства заявил, что азербайджанская армия освободила Шушу от оккупации.

"Сегодня азербайджанский флаг развевается над Шушой. Наверное это самый счастливый день в моей жизни.

Родная Шуша, ты свободна!

Родная Шуша, мы вернулись!

Родная Шуша, мы возродим тебя!

Шуша - наш! Карабах - это Азербайджан!", - заявил Ильхам Алиев.