Город Шуша освобожден от оккупации

"Победоносная Азербайджанская Армия освободила город Шушу от оккупации. Шуша - наш! Карабах - наш! В этой связи, я от всего сердца поздравляю весь азербайджанский народ! От всего сердца поздравляю всех шушинцев!"
Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил во время обращения к народу.
Глава государства заявил, что азербайджанская армия освободила Шушу от оккупации.
"Сегодня азербайджанский флаг развевается над Шушой. Наверное это самый счастливый день в моей жизни.
Родная Шуша, ты свободна!
Родная Шуша, мы вернулись!
Родная Шуша, мы возродим тебя!
Шуша - наш! Карабах - это Азербайджан!", - заявил Ильхам Алиев.