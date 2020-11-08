О нас
Report Georgia
Аудио новости

Город Шуша освобожден от оккупации

Город Шуша освобожден от оккупации Победоносная Азербайджанская Армия освободила город Шушу от оккупации
Нагорно-карабахский конфликт
2071
8 ноября 2020 г. 12:51
Город Шуша освобожден от оккупации

"Победоносная Азербайджанская Армия освободила город Шушу от оккупации. Шуша - наш! Карабах - наш! В этой связи, я от всего сердца поздравляю весь азербайджанский народ! От всего сердца поздравляю всех шушинцев!"

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил во время обращения к народу.

Глава государства заявил, что азербайджанская армия освободила Шушу от оккупации.

"Сегодня азербайджанский флаг развевается над Шушой. Наверное это самый счастливый день в моей жизни.

Родная Шуша, ты свободна!

Родная Шуша, мы вернулись!

Родная Шуша, мы возродим тебя!

Шуша - наш! Карабах - это Азербайджан!", - заявил Ильхам Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Shusha city liberated from occupation
Версия на азербайджанском языке Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
8 ноября 2020 г. 13:40
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
8 ноября 2020 г. 13:32
Президент Азербайджана: Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше
Президент Азербайджана: Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше
8 ноября 2020 г. 13:19
Президент: Армения хотела укрепить статус-кво, сделать вечным
Президент: Армения хотела укрепить статус-кво, сделать вечным
8 ноября 2020 г. 13:13
Ильхам Алиев: 8 ноября навсегда останется в истории Азербайджана
Ильхам Алиев: 8 ноября навсегда останется в истории Азербайджана
8 ноября 2020 г. 13:05
Противник подверг обстрелу Агдам, причинен ущерб дому и магазину
Противник подверг обстрелу Агдам, причинен ущерб дому и магазину
8 ноября 2020 г. 11:50
Президент Азербайджана выступил с обращением к народу
Президент Азербайджана выступил с обращением к народу
8 ноября 2020 г. 11:21
СМИ: Из Ханкенди вывезли всех журналистов
СМИ: Из Ханкенди вывезли всех журналистов
8 ноября 2020 г. 10:31
Армяне выпустили по Тертеру около 36 снарядов
Армяне выпустили по Тертеру около 36 снарядов
8 ноября 2020 г. 10:01
Противник подверг обстрелу наши населенные пункты
Противник подверг обстрелу наши населенные пункты
8 ноября 2020 г. 09:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi