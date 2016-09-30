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    "Габала" проиграла дома "Майнцу"

    Немцы оказались сильнее своего оппонента

    Баку. 30 Сентября. REPORT.AZ/ Вчера на футбольном поле выясняли «Габала» и «Майнц». Матч проходил в Азербайджане.

    Как передает Report, немецкий клуб оказался сильнее хозяев поля, переиграв их со счетом 3:2.

    После первого тайма впереди был «Майнц» - на 41-й минуте первый гол своей команды забил Йосинори Муто. Однако во второй половине матча «Габала» сумела выйти вперёд благодаря голам Гурбанова и Зенёва. Хозяева поля не смогли удержать преимущество – голы Кордобы и Озтунали принесли «Майнцу».

    Габала – Майнц 2:3 (0:1)

    Голы: Муто, 41 (0:1); Гурбанов, 57 (1:1, пен); Зенёв, 62 (2:1); Кордоба, 68 (2:2); Озтунали, 78 (2:3).

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