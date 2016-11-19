Дорожная полиция провела рейд в Баку - ВИДЕО

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники Сабаильского РОП ГДП провели рейд в Сабаильском районе Баку, направленный на пресечение использования шторок и жалюзи на транспортных средствах.

Как сообщает Report, в ходе рейда выявлено использование запрещенных шторок и жалюзи на трех автомобилях. Водители заявили, что они не знали о запрете на их использование.

Водитель автомобиля Ford отметил, что забыл снять пленку со стекла машины. Несмотря на это, он был оштрафован.

Начальник Сабаильского РОП ГДП Джамшид Ханифаев заявил Report, что рейды продолжатся.

Отметим, что за использование на транспортных средствах шторок и жалюзи, изготовленных промышленным способом, в течение 3 дней оштрафованы 174 водителя. Из них 27 водителей обратились с просьбой об отмене штрафа, заявив, что забыли снять пленку.