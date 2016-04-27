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    Дома, разрушенные в Тертерском районе, будут восстановлены за государственный счет - ФОТО - ВИДЕО

    Разрушенные или частично разрушенные дома берут на учет

    Тертер. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Дома, разрушенные в населенных пунктах вдоль линии фронта в Тертерском районе, будут восстановлены за государственный счет". 

    Об этом в заявлении Report сказал глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов. 

    Глава ИВ напомнил, что в последние дни армяне периодически подвергают интенсивному обстрелу населенные пункты близ линии соприкосновения войск: "Наносимые армянами удары серьезно повредили частные дома. Есть дома, которые совершенно не пригодны для эксплуатации. Их владельцы временно размещены в домах родственников. Районная комиссия по чрезвычайным ситуациям взяла на учет разрушенные и частично разрушенные дома. Они будут восстановлены за государственный счет". 

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