Дома, разрушенные в Тертерском районе, будут восстановлены за государственный счет - ФОТО - ВИДЕО

Тертер. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Дома, разрушенные в населенных пунктах вдоль линии фронта в Тертерском районе, будут восстановлены за государственный счет".

Об этом в заявлении Report сказал глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов.

Глава ИВ напомнил, что в последние дни армяне периодически подвергают интенсивному обстрелу населенные пункты близ линии соприкосновения войск: "Наносимые армянами удары серьезно повредили частные дома. Есть дома, которые совершенно не пригодны для эксплуатации. Их владельцы временно размещены в домах родственников. Районная комиссия по чрезвычайным ситуациям взяла на учет разрушенные и частично разрушенные дома. Они будут восстановлены за государственный счет".