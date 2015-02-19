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    Хижина, в которой жил Сталин - ФОТОРЕПОРТАЖ

    В хижине есть закрытый на ключ подвал

    Баку.19 февраля. REPORT.AZ/ Грузинский город Гори можно назвать городом Сталина. Этот маленький город известен как место, в котором родился бывший диктатор СССР. Как сообщает Report, дом, в котором родился Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин), представляет собой построенную из кирпича и досок старую, полуразрушенную хижину. Хижина с потемневшими досками и искрошенными кирпичами...

    На веранде шириной не более одного метра, с потемневшим полом и низкими перилами, есть две двери, ведущие в разные комнаты. В комнате, где родился Сталин, до сих пор хранятся кровать со старым покрывалом, небольшой стол, фаянсовая посуда, керосиновая лампа, старинный самовар.

    В хижине есть закрытый на ключ подвал. Это темное, пропитанное влагой помещение. По словам гида, в подвале сапожничал отец Сталина: "Туристам сюда вход воспрещен, поэтому мы закрыли помещение".

    Построенный в кавказском стиле дом окружен неоклассическими перилами и охраняется государством.

    Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж из дома-музея Сталина.

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