Хижина, в которой жил Сталин - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку.19 февраля. REPORT.AZ/ Грузинский город Гори можно назвать городом Сталина. Этот маленький город известен как место, в котором родился бывший диктатор СССР. Как сообщает Report, дом, в котором родился Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин), представляет собой построенную из кирпича и досок старую, полуразрушенную хижину. Хижина с потемневшими досками и искрошенными кирпичами...

На веранде шириной не более одного метра, с потемневшим полом и низкими перилами, есть две двери, ведущие в разные комнаты. В комнате, где родился Сталин, до сих пор хранятся кровать со старым покрывалом, небольшой стол, фаянсовая посуда, керосиновая лампа, старинный самовар.

В хижине есть закрытый на ключ подвал. Это темное, пропитанное влагой помещение. По словам гида, в подвале сапожничал отец Сталина: "Туристам сюда вход воспрещен, поэтому мы закрыли помещение".

Построенный в кавказском стиле дом окружен неоклассическими перилами и охраняется государством.

Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж из дома-музея Сталина.