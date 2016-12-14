Баку готовится к Новому году - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В приморском бульваре впервые устанавливается елка высотой 35 метров.

Об этом в заявлении Report сказал директор предприятия по охране, коммунальному обслуживанию и ремонту территории приморского бульвара Управления приморского бульвара при Кабинете министров Рафаэль Нифталиев.

Он отметил, что начался процесс освещения и украшения деревьев на территории бульвара.

Р.Нифталиев также добавил, что в праздничные дни предусмотрены определенные скидки на цены около 20 аттракционов и каруселей, расположенных на территории бульвара: "В праздничные дни будут скидки и на корабли и катера. В дни праздника меры безопасности будут организованы на высоком уровне".

Помимо этого, на Площади фонтанов с 3 декабря установлена елка, являющаяся символом Нового года. Там в очередной, четвертый раз проводится благотворительная ярмарка "Холодные руки - теплое сердце", которая продлится до 15 января. Средства, собранные на ярмарке, будут потрачены в благотворительных целях. Основными гостями ярмарки будут дети из детских домов.

Благотворительная ярмарка устроена в маленьких деревянных домиках.

Фото: Эльшан Баба