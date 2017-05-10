Азербайджанский народ чтит память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, сегодня в связи с 94-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева, представители общественности, представители различных профессий и простые граждане приходят в Аллею почетного захоронения и с глубоким уважением чтят память Великого Лидера и возлагают цветы к его могиле.

Отметим, что Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахчыван Азербайджана. Общенациональный лидер Азербайджана, президент Гейдар Алиев скончался 12 декабря 2003 года в клинике Кливленд (США), где проходил лечение. 15 декабря он был захоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.