Завтра пройдет пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

9 июля состоится очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания включены 38 вопросов.
Это проекты поправок в законы "О судах и судьях", "О государственной пошлине", "О трудовых пенсиях", "О дорожном движении", "О государственных закупках", а также изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и в Кодекс об административных проступках. Проекты поправок будут обсуждаться во втором и третьем чтениях.
Кроме того, депутаты также рассмотрят законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год".
İlkin PirəliАвтор новости