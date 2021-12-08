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Ввоз в Азербайджан бронированной одежды и собак-саперов освобождается от налогов на 5 лет

Ввоз в Азербайджан бронированной одежды и собак-саперов освобождается от налогов на 5 лет Импорт в Азербайджан средств индивидуальной броневой защиты (одежды), инструментов, собак-саперов, взрывчатых и пиротехнических веществ освобождается от уплаты налогов сроком на 5 лет.
Милли Меджлис
8 декабря 2021 г. 10:17
Ввоз в Азербайджан бронированной одежды и собак-саперов освобождается от налогов на 5 лет

Импорт в Азербайджан средств индивидуальной броневой защиты (одежды), инструментов, собак-саперов, взрывчатых и пиротехнических веществ освобождается от уплаты налогов сроком на 5 лет.

Как сообщает Report, это отражено в предложенных дополнениях к Налоговому кодексу.

Согласно предлагаемой новой статье Кодекса, в рамках разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также других территорий, затронутых войной и военными операциями, от мин и неразорвавшихся боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, с 15 октября 2021 года по 15 октября 2026 года от налога освобождаются импортируемые в Азербайджан все виды техники и оборудования, технических средств и устройств, их запасные части, средства индивидуальной броневой защиты (одежда), инструменты, собаки-саперы, взрывчатые и пиротехнические вещества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana fərdi zirehli geyimlərin və minaaxtaran itlərin idxalı 5 il müddətinə vergidən azad edilir

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