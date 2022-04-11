Внесены изменения в повестку завтрашнего пленарного заседания Милли Меджлиса.
По данным Report, количество вопросов повестки дня заседания увеличилось с 4 до 6.
На завтрашнем заседании парламента будут обсуждены следующие вопросы:
1. Представление "Об освобождении Эльмана Рустамова от членства в правлении Центрального банка";
2. Представление "О назначении Талеха Кязымова членом правления Центрального банка";
3. Законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой республики и правительством Грузии "Об учениях сил спецназа "Кавказский орел".
4. Законопроект ”О безопасности пищевых продуктов" (второе чтение).
5. Законопроект "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс" (второе чтение).
6. Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс и закон “О валютном регулировании” (первое чтение).