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Внесены изменения в повестку завтрашнего пленарного заседания Милли Меджлиса

Внесены изменения в повестку завтрашнего пленарного заседания Милли Меджлиса Внесены изменения в повестку завтрашнего пленарного заседания Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
11 апреля 2022 г. 15:59
Внесены изменения в повестку завтрашнего пленарного заседания Милли Меджлиса

Внесены изменения в повестку завтрашнего пленарного заседания Милли Меджлиса.

По данным Report, количество вопросов повестки дня заседания увеличилось с 4 до 6.

На завтрашнем заседании парламента будут обсуждены следующие вопросы:

1. Представление "Об освобождении Эльмана Рустамова от членства в правлении Центрального банка";

2. Представление "О назначении Талеха Кязымова членом правления Центрального банка";

3. Законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой республики и правительством Грузии "Об учениях сил спецназа "Кавказский орел".

4. Законопроект ”О безопасности пищевых продуктов" (второе чтение).

5. Законопроект "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс" (второе чтение).

6. Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс и закон “О валютном регулировании” (первое чтение).

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Версия на английском языке Tomorrow's plenary session agenda of Milli Majlis changed
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sabahkı plenar iclasının gündəliyinə dəyişiklik edilib

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