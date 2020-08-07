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Report Georgia

Внесены изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы

Внесены изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы Изменения в законопроект после обсуждений были вынесены на голосование и приняты
Милли Меджлис
7 августа 2020 г. 12:39
Внесены изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы

На пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса в третьем чтении был вынесен на обсуждение проект изменений в закон “О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год”.

Как сообщает Report, доходы и расходы фонда страхования на 2020 год были утверждены в размере 128 миллионов 235 тысяч 400 манатов.

В изменении к законопроекту предлагается доходы и расходы фонда утвердить в размере 151 млн 235 тыс. 400 манатов.

Кроме того, предлагается увеличить сумму выплат по страхованию от безработицы с 5 млн до 10 млн манатов.

Изменения в законопроект после обсуждений были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

 

 

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