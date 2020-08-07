Внесены изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы

Изменения в законопроект после обсуждений были вынесены на голосование и приняты

На пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса в третьем чтении был вынесен на обсуждение проект изменений в закон “О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год”.

Как сообщает Report, доходы и расходы фонда страхования на 2020 год были утверждены в размере 128 миллионов 235 тысяч 400 манатов.

В изменении к законопроекту предлагается доходы и расходы фонда утвердить в размере 151 млн 235 тыс. 400 манатов.

Кроме того, предлагается увеличить сумму выплат по страхованию от безработицы с 5 млн до 10 млн манатов.

Изменения в законопроект после обсуждений были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.