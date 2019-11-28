Вице-спикер парламента: Верю, что это начинание принесет пользу Азербайджану

"Партия "Ени Азербайджан", с учетом вызовов нового времени, социальный заказ общества, а также требований, исходящих из глубоких реформ, проводимых председателем нашей партии, президентом страны Ильхамом Алиевым, приняла решение, способное изменить повестку страны, и которое соответствует государственным и национальным интересам".

Как сообщает Report, об этом заявила вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по правам человека Бахар Мурадова.

"Выдвижением инициативы проведения внеочередных парламентских выборов предпринят смелый шаг к обновлению, реформам системного характера, опирающиеся на взаимосвязи всех трех ветвей власти, в том числе на структурные и кадровые изменения, внесен значительный вклад в адаптацию парламента в темпы развития страны. Последние 27 лет в жизни страны связаны с партией "Ени Азербайджан", двигающейся путем реализации идей общенационального лидера Гейдара Алиева, служения народу. Выражая глубокую веру в то, что это начинание тоже принесет пользу Азербайджану, и всем нам, желаю успеха всем!", - подчеркнула Б.Мурадова.