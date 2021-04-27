Вахид Ахмедов: Байден совершил большую ошибку

“Многие страны не могут принять большую победу Азербайджана"

“Многие страны не могут принять большую победу Азербайджана. Франция не изменила своей натуре и в ходе 44-дневной войны и не изменит впредь".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказал депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

"Я так понимаю, что президент США Джозеф Байден использовал термин "геноцид армян", чтобы выполнить данное армянам слово. Он совершил большую ошибку. Эти государства не удовлетворяет, что Турция имеет право слова в регионе, поэтому они стараются оказать давление на Турцию такими измышленными средствами", - заявил депутат.