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В закон "Об образовании" вносятся изменения

В закон "Об образовании" вносятся изменения В Милли Меджлисе проходит заседание комитета по науке и образованию.
Милли Меджлис
28 апреля 2023 г. 10:39
В закон Об образовании вносятся изменения

В Милли Меджлисе проходит заседание комитета по науке и образованию.

Как сообщает Report, в повестку заседания вошли четыре вопроса:

1. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании" (первое чтение);

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О науке" (первое чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О профессиональном образовании" (первое чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, законы Азербайджанской Республики "О дошкольном образовании" и "Об общем образовании" (первое чтение).

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