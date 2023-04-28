В закон "Об образовании" вносятся изменения

В Милли Меджлисе проходит заседание комитета по науке и образованию.

В Милли Меджлисе проходит заседание комитета по науке и образованию.

Как сообщает Report, в повестку заседания вошли четыре вопроса:

1. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании" (первое чтение);

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О науке" (первое чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О профессиональном образовании" (первое чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, законы Азербайджанской Республики "О дошкольном образовании" и "Об общем образовании" (первое чтение).