В Шуше проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса

В Шуше проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

В Шуше проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Как сообщает Report, в повестку заседания включен ряд вопросов: законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики и правительством Грузии о совместных учениях "Кавказский орел" сил специального назначения; законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и закон "О валютном регулировании".