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В Шуше проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса

В Шуше проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса В Шуше проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Милли Меджлис
8 апреля 2022 г. 12:00
В Шуше проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса

В Шуше проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Как сообщает Report, в повестку заседания включен ряд вопросов: законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики и правительством Грузии о совместных учениях "Кавказский орел" сил специального назначения; законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и закон "О валютном регулировании".

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Версия на английском языке Joint meeting of Azerbaijani parliament committees underway in Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada Milli Məclis komitələrinin birgə iclası keçirilir

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