В повестку последнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса включены 6 вопросов

Обнародована повестка запланированного на 31 мая последнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

Обнародована повестка запланированного на 31 мая последнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 6 вопросов - проект закона Азербайджанской Республики ”Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год" (первое чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, закон Азербайджанской Республики "Об обращениях граждан" (первое чтение) и др.