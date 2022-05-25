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В повестку последнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса включены 6 вопросов

В повестку последнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса включены 6 вопросов Обнародована повестка запланированного на 31 мая последнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
25 мая 2022 г. 18:34
В повестку последнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса включены 6 вопросов

Обнародована повестка запланированного на 31 мая последнего заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 6 вопросов - проект закона Азербайджанской Республики ”Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год" (первое чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, закон Азербайджанской Республики "Об обращениях граждан" (первое чтение) и др.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin yaz sessiyasının son iclasının gündəliyi açıqlanıb

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