В парламенте началось обсуждение проекта изменений в госбюджет

В повестку также включены законопроекты по внесению изменений в ряд законопроектов

Проходит первое заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку сегодняшнего заседания комитета парламента по труду и социальной политике включены 4 вопроса.

Это законопроекты о внесении изменений в следующие законы:

- "О бюджете на 2020 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту" (первое чтение);

- "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год" (первое чтение);

- "О занятости" (первое чтение);

- "О страховании от безработицы" (первое чтение).