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В ММ рассмотрели проект о дополнительных правах для лиц с профобразованием

В ММ рассмотрели проект о дополнительных правах для лиц с профобразованием На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении обсудили проект изменений в закон "О профобразовании".
Милли Меджлис
15 октября 2021 г. 14:03
В ММ рассмотрели проект о дополнительных правах для лиц с профобразованием

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении обсудили проект изменений в закон "О профобразовании".

Как сообщает Report, поправкой в закон добавлен новый пункт.

Согласно новому пункту, государственный документ о профобразовании по уровню высшего технического профобразования дает право на поступление в вуз и будет считаться основанием для получения высшего образования на следующей ступени образования.

Проект изменения в закон был вынесен на голосование после обсуждений и принят в первом чтении.

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