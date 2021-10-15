В ММ рассмотрели проект о дополнительных правах для лиц с профобразованием

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении обсудили проект изменений в закон "О профобразовании".
Как сообщает Report, поправкой в закон добавлен новый пункт.
Согласно новому пункту, государственный документ о профобразовании по уровню высшего технического профобразования дает право на поступление в вуз и будет считаться основанием для получения высшего образования на следующей ступени образования.
Проект изменения в закон был вынесен на голосование после обсуждений и принят в первом чтении.