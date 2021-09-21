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В ММ обсуждены приоритеты послевоенного сотрудничества исполнительной и законодательной властей

В ММ обсуждены приоритеты послевоенного сотрудничества исполнительной и законодательной властей В Милли Меджлисе Азербайджана прошла видеоконференция на тему "Первая годовщина Отечественной войны: приоритеты сотрудничества между исполнительной и законодательной властями в послевоенный период".
Милли Меджлис
21 сентября 2021 г. 18:11
В ММ обсуждены приоритеты послевоенного сотрудничества исполнительной и законодательной властей
Сахиба Гафарова

В Милли Меджлисе Азербайджана прошла видеоконференция на тему "Первая годовщина Отечественной войны: приоритеты сотрудничества между исполнительной и законодательной властями в послевоенный период".

Как сообщает Report, конференция прошла с участием председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, заведующего отделом по связям с партиями и законодательной властью Администрации президента Адалята Велиева, руководства Милли Меджлиса, председателей и заместителей председателей комитетов и комиссий, а также сотрудников Администрации президента и Аппарата Милли Меджлиса.

В своем вступительном слове председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что проведение подобных конференций стало хорошей традицией в деятельности Милли Меджлиса шестого созыва, а тема сегодняшней конференции является достаточно актуальной.

Сахиба Гафарова упомянула о первой годовщине Отечественной войны – самой славной страницы в многовековой истории Азербайджана, и сказала, что азербайджанский народ не забудет эти исторические дни, будет с большой гордостью вспоминать о них.

Далее она заявила, что начавшаяся 27-го сентября прошлого года Отечественная война завершилась исторической победой Азербайджана, и что подписанное 10-го ноября президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении трехстороннее заявление положило конец конфликту.

"Тот же самый документ одновременно является актом капитуляции Армении. Азербайджан освободил свои земли от оккупации, тем самым восстановив как историческую справедливость, так и собственную территориальную целостность. Эта славная Победа положила зачин новому этапу в истории азербайджанской государственности и стала началом новой эпохи. Как отмечал президент Ильхам Алиев, эта эпоха – эпоха развития, безопасности и прогресса. Стоящие перед Азербайджаном на этом этапе задачи и поставленные цели были с предельной ясностью изложены на совещании, проведенном под председательством президента Ильхама Алиева 6-го января текущего года и посвященного итогам года прошедшего. Эти стратегические цели, в первую очередь, связаны с обеспечением устойчивого мира и безопасности в регионе, выполнением крупномасштабных восстановительных и созидательных работ на освобожденных от оккупации землях и их возрождением, и возвращением беженцев и вынужденных переселенцев в их родные края. Поездки президента Ильхама Алиева в Шушу и другие освобожденные от оккупации города и районы страны, его участие в крайне важных мероприятиях, а также церемонии открытия и закладки фундамента вновь демонстрируют всем силу и могущество азербайджанского государства. Эти мероприятия несут большую символическую нагрузку; одновременно, зачинаемые и реализуемые проекты способствуют и будут способствовать развитию национальной экономики.

Армения разграбила и разрушила все наши города и районы, здания, памятники истории и мечети, которые она в течение тридцати лет удерживала в оккупации. Один из наших существеннейших приоритетов на данный момент – донести до международной общественности сведения о сотворенных Арменией зверствах".

Коснувшись актуальности темы, которая будет обсуждаться в ходе видеоконференции, С.Гафарова сообщила о ряде фундаментальных шагов, сделанных в данной области с начала деятельности Милли Меджлиса шестого созыва. Эффективное сотрудничество разных ветвей власти обеспечивает успешное претворение в жизнь стратегической линии развития нашей страны.

Спикер также высказалась о таких приоритетах, как выстраивание депутатами Милли Меджлиса своей работы на надлежащей основе, реакция государственных структур на обращения избирателей, необходимые действия для решения поднимаемых ими вопросов и поддержка государственной политики, основанной на внимании и заботе о семьях шехидов, ветеранах войны и наших героических сынов, потерявших свое здоровье на полях сражений. Коснулась она и таких насущных предметов, как общественные слушания, проведенные в Милли Меджлисе с участием руководителей соответствующих министерств и государственных комитетов для обсуждения ряда волнующих общество тем.

Выступавший следом руководитель отдела Администрации президента Адалят Велиев сказал, что возглавляемые победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым государство-победитель и народ-победитель положили начало совершенно новой по своей сути эре в истории азербайджанской государственности. Созидательные работы, идущие сейчас в Карабахе и Восточном Зангезуре и ускоренное восстановление наших городов и сел, которые вандалы сравняли с землей, с каждый днем приближают заветный миг возвращения на наши исконные земли, демонстрирует всему миру мощь Азербайджана, твердую волю главы нашего государства, его выдающиеся административные способности и решимость строить и созидать.

А.Велиев подчеркнул, что, наряду с начинаниями различных государственных органов и структур, существенную опору текущей деятельности создают и широкомасштабные проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева под руководством Мехрибан Алиевой.

Как отметил А.Велиев, главнейшие задачи сейчас заключаются в закреплении нашей исторической Победы, непрерывной заботе о семьях шехидов и участниках войны и возрождении вырванных из-под вражеской пяты территорий страны. Столь же важно и необходимо прилагать целенаправленные усилия на международном уровне, дабы не позволить поверженным армянским агрессорам вновь поднять голову и привлечь виновных к ответственности. Это – самая главная задача, стоящая перед азербайджанским обществом в целом.

Адалят Велиев коснулся в своем выступлении реализуемых президентом Ильхамом Алиевым системных и многогранных административно-политических реформ, сказав, что в стране ведется диалог между властью и оппозицией, создана новая политическая конфигурация и заново организована работа с политическими партиями: "По поручению главы государства было проведено множество встреч с руководителями всех существующих в стране политических партий – вне зависимости от числа членов этих партий, величины их территориального охвата, политического веса и любых иных показателей. Итоги каждой встречи подробно изучаются и анализируются, а затем предпринимаются шаги согласно сделанным на этих встречах предложениям.

Наряду с отдельными встречами организовываются и посвященные различным темам многосторонние собрания с привлечением абсолютного большинства политических партий. Последняя из таких встреч прошла 9-го сентября с участием 45 политических партий. Выступавшие на той встрече отметили важность новой политической конфигурации, созданной главой государства для поддержания прочной стабильности и во имя развития государства. Они также подчеркивали, что одержанная под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Победа занимает в истории Азербайджана свое особое место как самое знаменательное событие. Участники той же встречи высоко оценили поездки главы государства на освобожденные от оккупации территории, стремительно ведущиеся в тех городах и селах восстановительные и созидательные работы, прокладку дорог, постройку электростанций и аэропортов, а также проведение таких культурных мероприятий, как фестиваль "Харыбюльбюль" и Дни Поэзии Вагифа.

Политические партии одобряют и поддерживают предпринятые внешнеполитические шаги, подписание Шушинской декларации и позицию президента Азербайджанской Республики по Западному Зангезуру".

Адалят Велиев сказал, что в представляющем разные политические силы Милли Меджлисе шестого созыва сформирована новая демократическая среда и представители оппозиции занимают руководящие должности в парламенте: "Необходимые шаги, предпринятые, дабы построить деятельность Милли Меджлиса на высоком уровне согласно внутренней и внешней политике и рекомендациям главы государства, а также большая активность депутатов привели к повышению удовлетворенности граждан".

Адалят Велиев также коснулся перспектив дальнейшего усовершенствования сотрудничества между исполнительной и законодательной властями. Он довел до сведения слушателей вопросы по конкретным направлениям, которым необходимо уделить особое внимание. Затем начались обсуждения.

Своими мыслями и предложениями по существу рассматриваемого вопроса поделились заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, председатель Партии великого устройства Фазиль Мустафа, заместитель председателя комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, председатель Партии демократических реформ Азербайджана Асим Моллазаде, председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов и заместитель председателя дисциплинарной комиссии, председатель Партии "Ана Ветен" Фазаил Агамалы.

Среди выступивших были также заместитель председателя комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сагиб Алиев, заместитель председателя комитета по правам человека, председатель Партии "Вахдат" Тагир Керимли, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Жаля Алиева и заместитель председателя комитета здравоохранения Рашад Махмудов.

Кроме того, свои мнения и предложения озвучили заместитель председателя комитета по науке и образованию Муса Гасымлы, заместитель председателя комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Мамедов, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Малахат Ибрагимгызы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, заместитель председателя комитета по делам молодежи и спорту Шахин Исмайлов, заместитель председателя комитета по правовой политике и государственному строительству, председатель Партии народного фронта единого Азербайджана Гудрат Гасангулиев и первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Говорившие анализировали черты, присущие новому этапу в развитии нашей государственности. Была высказана мысль о том, что новая политическая конфигурация в стране обеспечивает непрерывную стабильность и устойчивое развитие. Кроме того, выступившие коснулись участия Милли Меджлиса в соответствующих процессах и вклада, который парламент может в них внести. Также комментировались перспективы организации еще более тесного сотрудничества между парламентом и исполнительной властью.

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Версия на английском языке Cooperation between executive and legislative authorities discussed at Milli Majlis 
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə icra və qanunvericilik hakimiyyəti arasında əməkdaşlığın prioritetləri müzakirə olunub

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